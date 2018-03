Elezioni 2018, risultati Senato Collegio Abruzzo Proporzionale: chi ha vinto

I risultati in tempo reale per i candidati al Senato con il Proporzionale nella nostra Regione, dove è stato istituito il collegio unico. Per il meccanismo della nuova legge elettorale, il Rosatellum, si dovranno attendere prima tutti i risultati provenienti dai singoli seggi a livello nazionale per il calcolo della ripartizione dei seggi e dei candidati eletti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO