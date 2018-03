Elezioni 2018, risultati Camera Collegio Abruzzo 3 Pescara: chi ha vinto

Ecco i risultati in tempo reale per il Collegio Abruzzo 3 - Pescara per la Camera con il sistema uninominale. Ricordiamo che il candidato riceverà il voto anche se l'elettore indica con un segno solo la lista a lui collegata. Fra i nomi più popolari dei candidati, Antonella Allegrino del PD e Guerino Testa per il centrodestra

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO