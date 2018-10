Provinciali, Catani si candida "nel segno della discontinuità con il passato"

Vincenzo Catani, geometra 52enne impiegato al Comune di Montesilvano e sindaco di Picciano, ha presentato la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Pescara, voluta da 113 amministratori per il movimento "Abruzzo Insieme".

“La mia candidatura – ha spiegato Catani – nasce sotto il segno della discontinuità con il passato. In questi 4 anni la gestione di Antonio Di Marco è stata solitaria, mai convocata una riunione di maggioranza né condivise le criticità dei territori. Sono stato eletto per la seconda volta a Picciano con l’83%, sostenuto da quasi la totalità dei cittadini e, così come sto amministrando bene il mio paese, posso fare un ottimo lavoro anche come presidente della Provincia. L’area Vestina, troppo a lungo trascurata, con la mia elezione tornerà finalmente a contare qualcosa e ad avere strade e scuole sicure”.