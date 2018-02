Pescara, il M5S annuncia: "Domenico Fioravanti Ministro dello Sport"

Sarà Domenico Fioravanti il Ministro dello Sport in caso di Governo a 5 Stelle. L'annuncio è stato fatto dai vertici del movimento all'Aurum, dove è in corso l'evento di presentazione del programma sportivo del movimento 5 Stelle in vista delle elezioni in programma domenica 4 marzo.

L'ex nuotatore, vincitore di due medaglie d'oro alle Olimpiadi, presente all'Aurum si è detto felice ed onorato di sostenere il Movimento 5 Stelle ed in caso di nomina si batterà per la legalità anche nel mondo dello sport. Ricordiamo che all'evento partecipa anche l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman, sostenitore dei pentastellati

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO, A BREVE LA VIDEO INTERVISTA A ZEMAN