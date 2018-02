M5S: all'Aurum Zeman, Fioravanti e Di Battista per parlare di sport

Un incontro aperto a tutti dove conoscere il programma dettagliato per il mondo dello sport del M5S alle prossime elezioni politiche in programma il 4 marzo.

Appuntamento domani mercoledì 28 febbraio all'Aurum dalle ore 11 quando saranno presenti il campione olimpico Domenico Fioravanti, l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman ed Alessandro Di Battista. Presenti anche Gianluca Vacca, deputato pescarese M5S e componente della Commissione VII che si occupa anche di sport, e Simone Valente, referente del programma sport per il M5S.

Proprio Vacca ha spiegato:

"Quello che vogliamo per il nostro Paese è che lo sport torni ad unire, ad essere per i ragazzi un momento di aggregazione pulito, lontano dalle dinamiche di illecito, dagli appetiti dei partiti e da fenomeni come il doping, ancora troppo presente nel mondo sportivo. La scelta di avere accanto a noi un campione olimpico, oltretutto candidato con il M5S in Piemonte, ed un allenatore come Zeman, che a prescindere dalla fede calcistica è simbolo di correttezza e fermezza, cade proprio sulla volontà di tornare a vedere lo sport come competizione e agonismo sano che sia tutela nella crescita personale per atleti di ogni età"