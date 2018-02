Forza Italia, incontro tra candidati e amministratori per le Politiche 2018

“Un patto di fiducia e di programma tra gli amministratori eletti del centrodestra e i candidati alle prossime Politiche del 4 marzo per restituire una guida consapevole e costruttiva al Paese. È quello sugellato nel corso dell’incontro che ho promosso con tutti i sindaci, assessori, consiglieri comunali della nostra provincia che hanno aderito in massa all’iniziativa per fare quadrato attorno ai candidati Guerino Testa, Emilia De Matteo e Antonella Di Nino. Solo noi possiamo battere i grillini che non conoscono l’Abruzzo e che sono completamente assenti dalle problematiche reali, completamente ripiegati su questioni demagogiche e posizioni di assoluto populismo”.