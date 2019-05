Elezioni Europee, i risultati del voto a Montesilvano

Sono state scrutinate tutte le 52 sezioni del Comune di Montesilvano per quanto riguarda le elezioni europee 2019 per le quali gli elettori hanno votato ieri, domenica 26 maggio.

Leggendo i risultati del voto si può notare come anche a Montesilvano sia stata la Lega il primo partito per numero di consensi ricevuti con una media superiore al dato nazionale. Dietro al partito di Salvini ci sono Movimento 5 Stelle e Pd.

Questi i voti assegnati a ogni singolo partito e la relativa percentuale nella città di Pescara:

LEGA SALVINI PREMIER: 9.333 voti - 36,11%

MOVIMENTO 5 STELLE: 6.060 voti - 23,44%

PARTITO DEMOCRATICO: 3.698 voti - 14,31%

FORZA ITALIA: 2.565 voti - 9,92%

FRATELLI D'ITALIA: 2.055 voti - 7,95%

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA: 529 voti - 2,05%

EUROPA VERDE: 413 voti - 1,60%

LA SINISTRA: 393 voti - 1,52%

PARTITO COMUNISTA: 212 voti - 0,82%

PARTITO ANIMALISTA: 167 voti - 0,65%

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE: 148 voti - 0,57%

FORZA NUOVA: 93 voti - 0,36%

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE: 88 voti - 0,34%

POPOLARI PER L'ITALIA: 52 voti - 0,20%

PARTITO PIRATA: 43 voti - 0,17%

TOTALE LISTE: 25.849 voti - 100%