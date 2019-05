Elezioni Europee 2019, i primi exit poll danno la Lega primo partito

Sono state chiuse alle ore 23 le urne per le elezioni europee 2019 e subito dopo sono usciti i primi dati degli exit poll che prefiguravano quelli che potrebbero essere i risultati delle consultazioni elettorali.

In base agli exit poll Tecné per Matrix, alle elezioni europee in Italia, la Lega è tra il 26 e il 30%, il M5S è tra il 18,5 e il 22,5% e il Pd è tra il 20,5 e il 24,5%.

Secondo il I Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per Rai relativo alle elezioni europee in Italia (esclusa circoscrizione estera), ecco le percentuali per le lista che non supererebbero la soglia di sbarramento: Europa Verde 1%-3% La Sinistra 1%-3% Partito comunista 0,5% - 1,5% Svp 0,2% - 0,6% Il Popolo della Famiglia 0,2% - 0,6% Destre unite - Casapound 0,0 - 1% Partito animalista 0-1% La copertura del campione è dell'80%. Ricerca soggetta a errore statistico, riproduzione riservata.