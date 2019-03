Elezioni comunali Pescara, Erika Alessandrini è il candidato sindaco del M5S

Adesso è ufficiale: sarà la consigliera comunale uscente Erika Alessandrini il candidato sindaco di Pescara del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali che si terranno il 26 maggio in concomitanza con le consultazioni per il rinnovo del parlamento europeo.

La candidatura della Alessadrini è stata presentata questa mattina, sabato 2 marzo, all'Aurum con il senatore Primo Di Nicola, i deputati Andrea Colletti e Daniela Torto e i consiglieri regionali Domenico Pettinari e Barbara Stella.

La ingegnere edile-architetto è già pronta per mettersi al lavoro e annuncia «la costruzione del programma insieme ai cittadini, quartiere per quartiere».

«La squadra al servizio dei cittadini è pronta», aggiunge la Alessandrini, «ed è con i cittadini che vogliamo costruire il programma che ci porterà alla visione di una nuova Pescara: una città che risponda ai loro bisogni e diritti. Per tutto il mese di marzo organizzeremo una serie di incontri nei quartieri per incontrare abitanti, artigiani, piccoli imprenditori, per ascoltarli e confrontarci con loro. Pubblicheremo un calendario e annunceremo le date sulla pagina Facebook Erika Alessandrini, aperta a richieste e proposte».

Questa la scheda di Erika Alessandrini:

Ingegnere edile-architetto con una passione per la musica che la segue dall’età di 11 anni, Erika Alessandrini ha un mantra che la accompagna da 39 anni: «Credo nella possibilità di cambiare, insieme. Diversamente non sarebbe stato possibile affrontare nel Comune di Pescara battaglie come quella contro il cambio di destinazione di Pescara Porto che avrebbe visto la concessione di privilegi ad un privato. O la battaglia contro la trasformazione dell’area di risulta e la svendita del centro della città, che ha portato in Comune 4.500 osservazioni dei cittadini, una mole di osservazioni mai vista prima nella storia dell’Amministrazione». Nata e cresciuta a Pescara, si è laureata con lode, con una tesi sulla mobilità sostenibile, in ingegneria edile-architettura all’università Politecnica delle Marche di Ancona. Da allora si occupa di pianificazione, riqualificazione urbana e urbanistica sociale. Non ha mai abbandonato la passione per la musica che ha dall’età di 11 anni. Una passione che l’ha portata a frequentare il Conservatorio, a imparare a suonare il violino e la viola, a partecipare a tour in giro per l’Italia con gruppi musicali d’eccellenza e a cantare oggi nel Coro dell’Accademia del Maestro Pasquale Veleno.