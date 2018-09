Elezioni Regionali in Abruzzo: nel M5S sfida a due fra Marcozzi e Cipolletti

Sarà un ballottaggio fra Sara Marcozzi e Marco Cipolletti a decidere chi sarà il candidato per il M5S alle prossime elezioni regionali per la poltrona di Governatore dell'Abruzzo. Ieri 6 settembre si sono svolte le "Regionarie" dove gli iscritti al movimento hanno potuto scegliere i candidati in base alla provincia d'appartenenza. Quattro i candidati che hanno raggiunto il numero di voti sufficiente per potersi candidare: oltre alla Marcozzi e Cipolletti infatti anche Domenico Pettinari e Giorgio Fedele erano in corsa ma entrambi hanno deciso di riunciare.

In totale hanno votato 1750 iscritti abruzzesi. I risultati degli altri candidati andranno a comporre le liste territoriali nelle 4 circoscrizioni provinciali. Non è ancora stata resa nota la data in cui ci sarà la votazione per il ballottaggio fra i due candidati.