Elezioni regionali Abruzzo 2019: Marsilio candidato governatore per Fratelli D'Italia

Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia, ha annunciato le sue imminenti dimissioni per candidarsi alla carica di governatore alle prossime elezioni regionali. L'annuncio è arrivato ieri durante la convention del partito di Giorgia Meloni a Francavilla. Le dimissioni, come spiega Marsilio, arrivano in anticipo rispetto alla scadenza elettorale:

"Le mie dimissioni da senatore saranno sul tavolo del Presidente Casellati da domani e con qualche mese di anticipo rispetto alle elezioni regionali. Lo faccio perché la scelta di stare qui in Abruzzo, da abruzzese e tra gli abruzzesi, l'ho compiuta in maniera seria e radicale. Noi siamo uomini leali, di onore, di impegno di parola e su questa parola costruiremo il nuovo Abruzzo. Lo costruiremo tutti insieme e sarà un Abruzzo migliore"