Elezioni regionali Abruzzo, Marsilio: «Con il centrodestra unito vinciamo»

«Con il centrodestra unito vinciamo». A dirlo è Marco Marsilio, candidato governatore del centrodestra alle prossime elezioni regionali abruzzesi che si terranno il 10 febbraio.

L'esponente di Fratelli d'Italia si dice onorato di questa candidatura e ringrazia Berlusconi, Salvini e Meloni.

Queste le parole del candidato alla presidenza della Regione Abruzzo:

«È per me un grande onore. Ringrazio i nostri leader nazionali e anche quelli dei partiti che, pur non avendo partecipato al tavolo del centrodestra, mi hanno sostenuto e appoggiato come il senatore Quagliariello, Lorenzo Cesa dell'Udc, Parisi di Energie per l'Italia e i Movimenti Civici'. Contiamo di vincere. Sono molto fiducioso. Siamo arrivati un po' in ritardo ma faremo di tutto per recuperare, spero di allargare la coalizione per dare un futuro migliore alla Regione Abruzzo. Sono fiducioso nella vittoria del centrodestra ma non bisogna mai dare per vinta una partita prima del tempo. Bisogna guadagnare il consenso degli abruzzesi e questo va fatto passo dopo passo».