Il candidato governatore del Pd incontra a Pescara i sindaci

Il candidato governatore del Pd, Giovanni Legnini, incontrerà i sindaci abruzzesi a Pescara in vista delle elezioni regionali fissate per il prossimo 10 febbraio.

L'appuntamento è per sabato 22 dicembre alle ore 10:30 al padiglione Daniele Becci, nell'area ex Cofa, in via Papa Giovanni XXIII.

«Il lavoro quotidiano dei sindaci e di tutti gli amministratori locali sul territorio è un valore straordinario di conoscenze e competenze, che può e deve contribuire a rendere la nostra Regione più vicina alle necessità dei cittadini», scrive Legnini nella lettera di invito.

Sabato sarà l'occasione per spiegare, dice Legnini, «i motivi che mi hanno convinto, a seguito dell'appello rivoltomi dalla maggioranza dei sindaci, a dare la disponibilità alla candidatura a Presidente della Regione per le elezioni del prossimo 10 febbraio 2019».

L'incontro tra sindaci e amministratori locali e candidato governatore servirà anche per delineare i contenuti fondamentali di un progetto politico e programmatico con il quale Legnini intende promuovere, insieme a tutte le liste e ai candidati che vorranno sostenerlo, una nuova stagione di governo regionale, nel segno della partecipazione attiva degli amministratori e dei cittadini dei Comuni locali».

«Vorrei», conclude Legnini, «partire dall’ascolto e dalla condivisione di chi, quotidianamente, vive le problematiche e i bisogni del territorio, per promuovere una fase di riforme ed interventi incisivi in ogni settore della vita pubblica locale, sui diritti dei cittadini abruzzesi e sulle opportunità da riservare alle imprese e ai territori della nostra amata Regione».

L'invito per sabato 22 è esteso anche a consiglieri e assessori dei Comuni abruzzesi.