Giorgia Meloni a Montesilvano: "Qui c'è un'emergenza ambientale drammatica"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , è stata questa mattina a Montesilvano per sostenere la candidatura di Marco Marsilio a governatore nelle file del centrodestra. L'incontro con i giornalisti si è tenuto alla foce del fiume Saline per un motivo ben preciso:

"Questo è un grande simbolo dello sviluppo possibile e dello sviluppo negato di una terra come l'Abruzzo, territorio bellissimo che vive un'emergenza ambientale drammatica. Abbiamo già interrogazioni parlamentari che chiedono che la discarica di Montesilvano sia restituita a sito di interesse nazionale. È l'unico modo per trovare risorse per bonificarla".