Provinciali, Di Lorito si presenta: "Mi candido per unire tutti gli amministratori"

Come noto, Luciano Di Lorito è il candidato alla presidenza della Provincia di Pescara per il centrosinistra. Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si terranno il 31 ottobre, e il sindaco di Spoltore presenterà il suo progetto politico domattina a Palazzo dei Marmi, nella Sala Figlia di Iorio.

"Dopo la riforma Del Rio", spiega Di Lorito, "l'incarico di Presidente della Provincia spetta a un sindaco scelto da tutti i consiglieri comunali del territorio. Si tratta di un incarico non retribuito, di grande responsabilità, che si va ad aggiungere agli impegni che qualsiasi primo cittadino già ha. Per questo la mia è una candidatura che punta a unire tutti noi amministratori, a fare un fronte comune per la risoluzione dei problemi. Il mio impegno vuole prima di tutto concentrarsi sulle cose concrete per rendere i nostri territori più efficienti, più sicuri, più vivibili: in una sola parola, migliori".