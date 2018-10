Luciano Di Lorito candidato presidente della Provincia, Articolo Uno lo sostiene

Francesco D'Agresta, Segretario provinciale di Articolo UNO - MDP Pescara, annuncia che il suo partito sosterrà il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito nella sua corsa alle elezioni provinciali come candidato presidente per il Pd.

"Dal primo minuto - afferma D'Agresta - abbiamo lavorato alla candidatura di Di Lorito per il suo profilo politico e per la sua capacità amministrativa, certi che occorresse una figura unitaria per il centrosinistra. Accogliamo favorevolmente la sua disponibilità convinti che la sua elezione possa segnare la differenza per il futuro della Provincia a partire dal rilancio della viabilità interna, dello sviluppo e dei servizi all'istruzione".