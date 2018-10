Elezioni Pescara 2019: "La Grande Pescara" diffida il candidato Padovano

"La Grande Pescara" parteciperà alle prossime elezioni comunali in programma nel 2019. Lo ha fatto sapere Alessio Di Carlo, presidente dell'associazione e già candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale. DI Carlo inoltre attacca Riccardo Padovano, che per primo nei giorni scorsi aveva annunciato ufficialmente la sua candidatura, per aver scelto un logo ed una denominazione che richiamano la sua lista:

"Si apprende della annunciata presentazione di altra lista la cui denominazione e contrassegno richiamano in maniera inequivocabile quelli de La Grande Pescara.

Nel timore che tale circostanza possa ingenerare confusione nell’elettorato, La Grande Pescara diffida altre liste dal voler utilizzare denominazioni e simboli riconducibili alla predetta lista elettorale"