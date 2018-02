Elezioni, Forza Italia s'infuria: "Affissioni abusive di D'Alfonso"

Manifesti per un evento elettorale del Governatore D'Alfonso, candidato alla Camera per il PD, affissi abusivamente negli spazi elettorali da diversi giorni. E' quanto denuncia Marcello Antonelli capogruppo al Comune di Forza Italia, che ha segnalato il caso alla Polizia Municipale ed al Comune per chiederne l'immediata rimozione.

Antonelli fa sapere che gli stessi cittadini hanno segnalato la presenza dei manifesti, aggiungendo che egli stesso vigilerà con attenzione per evitare altri episodi simili.

"Non hanno ancora capito che la gente, mai come in queste elezioni, vuole sentire parlare di programmi, di obiettivi e di cosa intende proporre chi si candida per un posto in Parlamento, ovvero se intende realmente essere un’alternativa a quei governi che sono stati imposti sino a oggi, impedendo ai cittadini di votare, piombando l’Italia nel baratro. E invece c’è chi si preoccupa di pubblicizzare questo o quell’incontro sciogliendo di notte le briglie a squadre di attacchini composti addirittura da dipendenti comunali di elevato livello e inquadramento, parenti e segretari di partito i quali, in barba a qualunque norma, che pure conoscono, non si fanno scrupoli di ricorrere ad affissioni chiaramente abusive, visto che sino a oggi non ancora sono stati assegnati gli spazi elettorali ai partiti."