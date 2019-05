Elezioni Europee, i candidati abruzzesi sono 19: ecco i pescaresi in corsa

Domenica 26 maggio si voterà anche per le elezioni europee tramite le quali verrà rinnovato il parlamento comunitario.

I cittadini della provincia di Pescara verranno chiamati alle urne per scegliere tra i candidati della Circoscrizione Sud nella quale rientra l'Abruzzo.

In totale sono 19 i candidati della nostra regione in corsa per un seggio a Strasburgo.

Questi i 19 abruzzesi (in ordine alfabetico) che sarà possibile votare nelle consultazioni elettorali di domenica 26 maggio:

Daniela Aiuto (+ Europa) di Vasto;

(Fratelli d'Italia) di Pescina; Gianluca Ranieri (Movimento 5 Stelle) di Avezzano.

Per vedere l'elenco completo dei candidati alle elezioni europee basta cliccare su QUESTO LINK.