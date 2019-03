Elezioni comunali, Rotondi: "La Dc deciderà caso per caso le alleanze"

"L'Abruzzo è stata l'ultima esperienza di alleanza automatica della Dc con il centrodestra. D'ora in poi decideremo caso per caso le alleanze, partendo naturalmente dalla possibilità di un'intesa di centrodestra ma senza automatismi".

Lo ha affermato in una nota Gianfranco Rotondi, presidente della federazione Dc e vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Già alle prossime comunali, dunque, potrebbero esserci interessanti novità.

"Del resto, siamo onesti: nel centrodestra non ci siamo mai stati, dal 2017 in poi; abbiamo un rapporto storico con Silvio Berlusconi, ma l'alleanza di centrodestra non comprende da tempo l'area democristiana".