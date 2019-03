Elezioni Comunali Pescara 2019, dopo Pignoli anche Padovano abbandona il centrosinistra

Mai più con il centrosinistra. Anche il candidato sindaco Riccardo Padovano, che per primo aveva ufficializzato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali in programma il 26 maggio a Pescara, fa sapere che non appoggerà in nessun caso il centrosinistra.

Padovano si unisce dunque al consigliere Pignoli che ha ufficializzato il suo passaggio all'Udc nel "divorzio" dal Pd e dal centrosinistra, deluso dalle promesse non mantenute dall'amministrazione Alessandrini sia nei confronti dei cittadini che nei suoi confronti nei cinque anni di governo.

La sua lista "Pescara domani" sarà appoggiata anche dall'Udc e Padovano ha fatto sapere di essere pronto anche a fare un passo indietro per la sua candidatura a sindaco qualora il centrodestra proponga un candidato in linea con il suo programma, così come lo stesso Pignoli.