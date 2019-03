Elezioni Comunali Pescara 2019: Padovano candidato sindaco per l'Udc

Il gruppo consiliare dell'Udc ha scelto Riccardo Padovano come candidato sindaco da proporre per le prossime elezioni comunali del 26 maggio a Pescara. Padovano rappresenta la volontà anche di Pescara Domani e Democrazia Cristiana. Il gruppo consiliare, inoltre, chiede di partecipare attivamente alla scelta del candidato sindaco di coalizione per il centrodestra:

Al di là di quella che sarà poi la scelta del candidato, l'Unione di Centro auspica piena condivisione, nella scelta del candidato sindaco, con l'auspicio di poter, come colazione di centrodestra, tornare a governare quella che di fatto è la città più importante della nostra regione