Elezioni Comunali Pescara 2019: Alessandrini si fa da parte, nessuna ricandidatura

Niente candidatura bis per Marco Alessandrini.Il primo cittadino di Pescara non sarà il candidato per il centrosinistra alle prossime elezioni comunali. Come già anticipato da diverse voci nei giorni scorsi, ora Alessandrini ha ufficializzato la sua decisione con un post su Facebook:

A differenza di tanti scolari che ho incontrato in questi anni, nei miei temi da bambino non ho mai scritto che da grande avrei voluto fare il sindaco. La mia formazione, i valori che ho ereditato in famiglia, mi hanno sempre spinto a immaginarmi come un bravo cittadino, non necessariamente il primo. Guidare la mia comunità è stato un privilegio, un’esperienza unica della quale mi sentirò per sempre onorato, che da parte mia ho svolto dal primo all’ultimo giorno con la disciplina e l’onore richiesti dalla Costituzione

Alla base della decisione ci sarebbero i contrasti con i vertici locali del suo partito, il Pd, emersi nel vertice di coalizione che si è tenuto qualche giorno fa. Alessandrini inoltre non si candiderà nemmeno per la corsa al consiglio comunale, uscendo di fatto almeno per ora dalla politica attiva pescarese.

Intanto, proprio nel Pd è partito il conto alla rovescia per trovare il prossimo candidato sindaco: a due mesi dal voto l'obiettivo è quello di trovare una figura relativamente nuova, magari del mondo dell'imprenditoria, pronta a farsi carico del difficile compito di tentare di conquistare un secondo mandato consecutivo per il centrosinistra.