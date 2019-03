Elezioni comunali, l'ex sottosegretario Mario Mazzocca candidato sindaco a Caramanico?

L'ex sottosegretario regionale Mario Mazzocca potrebbe correre per la poltrona di sindaco a Caramanico Terme alle prossime comunali. L'esponente di centrosinistra infatti non ha smentito le voci che da giorni parlano di una sua possibile candidatura considerando che l'attuale sindaco Angelucci ha già fatto sapere che non si ricandiderà.

Mazzocca era già stato amministratore dal 2004 al 2014, e sarebbe disponibile qualora ci dovesse essere una coalizione allargata, scavalcando anche gli steccati della politica: