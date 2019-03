Comunali, M5S: spunta una lista alternativa alla candidatura di Erika Alessandrini

Se non è proprio dichiarata, diventa comunque innegabile una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle di Pescara.

Il consigliere Massimiliano Di Pillo, infatti, ha diramato una nota con cui informa che domani, sabato 9 marzo, alle ore 10 nella “Sala Commissioni” di Palazzo di Città verrà presentata la lista caricata nella sezione “Open Comuni” della piattaforma Rousseau per essere certificata e concorrere con il proprio candidato sindaco alle elezioni comunali del 26 maggio.

Già nei giorni scorsi Di Pillo aveva precisato, riferendosi alla candidatura di Erika Alessandrini, che in realtà non c'era ancora ufficialmente un aspirante sindaco nelle file grilline, mostrandosi dunque in dissenso con la scelta del resto del M5S.

Fonti interne ai pentastellati fanno comunque sapere che, per regolamento, la lista candidata per il M5S può essere solo una, e quella con candidato sindaco Erika Alessandrini ha ricevuto la certificazione. Staremo a vedere.