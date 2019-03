Elezioni Comunali 2019, ecco i Comuni al voto in provincia di Pescara

Dopo le recenti elezioni regionali dello scorso 10 febbraio che hanno portato all'elezione di Marco Marsilio di Fratelli d'Italia a presidente della Regione Abruzzo, si tornerà alle urne il prossimo 26 maggio in 99 Conuni per le elezioni comunali 2019.

Nella provincia di Pescara si voterà in 19 Comuni con in testa il capoluogo Pescara seguito, per numero di abitanti, da Montesilvano e Città Sant'Angelo.

Questi, in ordine alfabetico, i Comuni nei quali gli elettori saranno chiamati alle urne domenica 26 maggio (tra parentesi il numero di abitanti):