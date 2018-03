Elezioni Amministrative Comunali 2018: si vota in 9 comuni del pescarese

Si vota in 9 comuni del pescarese il prossimo 10 giugno, in occasione delle elezioni amministrative. Nella nostra Regione, complessivamente sono 31 i comuni chiamati al voto. In provincia di Pescara, non sono previsti eventuali ballottaggi in quanto tutti i comuni coinvolti hanno una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.

Si votera a: Bussi, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Turrivalignani.