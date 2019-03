Elezioni amministrative 2019, in Abruzzo si vota in 99 Comuni

Tra meno di tre mesi molti abruzzesi saranno chiamati nuovamente alle urne per le elezioni amministrative 2019 attraverso le quali verranno rinnovati i consigli comunali di diverse città e paesi della nostra regione.

In totale sono 99 i Comuni nei quali si terrà la consultazione elettorale e di questi, 19 sono in provincia di Pescara.

Dopo le Regionali del 10 febbraio scorso l'Abruzzo si prepara così a un nuovo appuntamento elettorale di grande significato. Il prossimo 26 maggio, in concomitanza con le elezioni europee, ben 99 Comuni, su un totale di 305 andranno al voto per eleggere i nuovi consigli comunali.

Un test di grande significato che ha già mobilitato partiti e movimenti politici. In Provincia dell'Aquila saranno 7 i Comuni al voto, 51 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 22 in Provincia di Teramo. Tre i centri interessati al doppio turno: Pescara e Montesilvano in provincia di Pescara, Giulianova in provincia di Teramo attualmente gestita da un commissario. L'eventuale turno di ballottaggio è in programma per il 9 giugno.

A Pescara, dove si concentrano le attenzioni maggiori degli osservatori politici, il sindaco uscente è Marco Alessandrini del Pd che dovrebbe essere nuovamente ricandidato anche se si discute proprio in questi giorni se per l'occasione possa arrivarsi a un'unica candidatura dell'intera area di centrosinistra.

A Montesilvano invece situazione più confusa: il sindaco uscente Francesco Maragno, di area Forza Italia, potrebbe far posto a un rappresentante della Lega.