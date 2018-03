Elezioni 4 marzo 2018: code ai seggi, operazioni a rilento

Code ed attesa più o meno lunga anche per gli elettori pescaresi nei seggi aperti per le elezioni politiche. Dalle informazioni che arrivano soprattutto dai seggi più importanti del capoluogo e di Montesilvano, pare che le operazioni di voto siano particolarmente lente.

Con l'introduzione del tagliando antifrode, infatti, l'operazione è più complessa rispetto al passato e dunque occorrono diversi minuti per ogni singolo elettore dal momento in cui viene consegnata la scheda al momento in cui il Presidente del Seggio la infila nell'urna. Il regolamento, fra l'altro, prevede che l'elettore possa lasciare il seggio solo quando quest'ultima operazione è stata completata.