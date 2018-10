Elezioni 2019 Pescara: Padovano presenta ufficialmente la candidatura

Sarà presentata ufficialmente alla città sabato 27 ottobre nella sala dei marmi della Provincia di Pescara la candidatura a sindaco di Riccardo Padovano.

Storico balneatore pescarese, presidente dei balneatori abruzzesi di Confcommercio ed attuale consigliere comunale, conferma dunque quanto annunciato qualche settimana fa quando la città fu tappezzata da alcuni manifesti riguardanti proprio la decisione di correre per la poltrona di primo cittadino nel 2019.

La mia candidatura sarà sostenuta da una lista civica in cui sono presenti persone che provengono da tutti gli strati della società civile e che hanno aderito con entusiasmo ad un progetto che vuole andare oltre i partiti, per rappresentare finalmente le istanze che provengono dal territorio, senza steccati ideologici né marchette elettorali. Una lista civica che avrà le mani libere e che porterà avanti alcune idee forti per il rilancio della nostra città che esporrò nella giornata di sabato.

Nell’occasione presenterò anche il logo e lo slogan che guiderà la mia campagna elettorale che ho avviato con notevole anticipo sulla data delle lezioni, proprio perché intendo iniziare da subito a presenziare i quartieri, strada per strada, per raccogliere capillarmente le istanze dei cittadini e divenire il megafono delle stesse