Elezioni 2018: tessera elettorale, come e dove richiederla a Pescara e provincia

Per poter votare è necessario esibire al momento del voto la tessera elettorale. Per tutti coloro che l'hanno smarrita o che necessitano comunque di una nuova tessera elettorale, possono richiederne un duplicato o una nuova stampa presso gli uffici comunali di Pescara in Piazza Italia che resteranno aperti da martedì 27 febbraio a sabato 3 marzo dalle 9 alle 19 e domenica 4 marzo per tutta la durata delle operazioni di voto.