Elezioni 2018, tagliando antifrode: ecco come funziona

Arriva il tagliando antifrode per evitare brogli elettorali. Alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, infatti, tutti gli elettori che si recheranno alle urne noteranno un'importante novità. Il tagliando, infatti, consiste in un codice adesivo presente sulla scheda che sarà annotato quando si arriva al seggio per ritirare la scheda.

Una volta effettuato il voto, la scheda sarà consegnata al Presidente del Seggio che provvederà a verificare che il codice della scheda sia lo stesso segnato prima del voto. Una volta verificata la corrispondenza, il Presidente del Seggio inserirà la scheda nell'urna.