Elezioni 2018: orari apertura seggi a Pescara e provincia

In occasione delle elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018, i seggi saranno aperti al voto dalle 7 alle ore 23. Tutti coloro che alle ore 23 saranno presenti all'interno delle sedi dei rispettivi seggi, in caso di code, potranno comunque votare.

Le operazioni di spoglio inizieranno subito dopo la fine delle operazioni di voto. Nel Lazio ed in Lombardia, dove si vota anche per l'elezione dei Presidenti e del Consiglio Regionale, dalle 14 di lunedì 5 marzo inizieranno anche le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni regionali.