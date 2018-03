Elezioni 2018: affluenza Pescara e provincia ore 12

I dati sull'affluenza alle urne a Pescara e provincia alle ore 12 per le elezioni politiche in programma il 4 marzo 2018. Ricordiamo che si vota per rinnovare i rappresentanti alla Camera ed al Senato.

A Pescara città per la Camera dei Deputati alle ore 12 ha votato il 19,99% degli aventi diritto, nella provincia complessivamente il 19,79%