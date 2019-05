Torre de' Passeri: voto da rifare, quorum non raggiunto

Elezioni da rifare a Torre de' Passeri. Il quorum minimo dei votanti del 50% +1 non è stato raggiunto, ed essendoci una sola lista in corsa per le comunali (quella dell'ex sindaco Linari) il voto è annullato. Alle urne infatti sono andati il 41,78% degli aventi diritto. Nelle precedenti elezioni amministrative l'affulenza aveva superato il 71%.