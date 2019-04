Montesilvano, la Lega candida Ottavio De Martinis come sindaco

La sezione 'Abruzzo' della Lega ha annunciato la candidatura di Ottavio De Martinis a sindaco di Montesilvano. Ecco cosa si legge in una nota:

"Non servono presentazioni per un candidato non solo super votato alle scorse elezioni regionali ma che ha dimostrato negli anni competenze e spirito di servizio nei diversi ruoli (attualmente vice sindaco) rivestiti nella comunita' rivierasca''.