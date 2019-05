Elezioni Comunali Salle 2019, risultato e sindaco eletto

È stato completato lo scrutinio delle schede nel Comune di Salle in provincia di Pescara.

In base ai risultati è stato eletto sindaco Davide Morante della lista "Insieme Possiamo" che conquista il 50,60% delle preferenze con 126 voti.

123 voti per Maurizio Fonzo della lista "Fare per Salle" che equivalgono al 49,40%. Nessun voto espresso per Francesco Lucci della lista "La nuova scelta".