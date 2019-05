Elezioni Comunali Montebello di Bertona, risultati e sindaco eletto

È stato completato lo scrutinio delle schede nel Comune di Montebello di Bertona in provincia di Pescara.

In base ai risultati è stato eletto sindaco Gianfranco Macrini della lista "Al servizio del cittadino" con il 55,56 per cento con 370 preferenze.

296 voti, pari al 44,44%, per Niclo Durante della lista "Direzione Futuro".