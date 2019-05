Elezioni Comunali Corvara 2019, risultati e sindaco eletto

È stato completato lo scrutinio delle schede nel Comune di Corvara in provincia di Pescara.

In base ai risultati è stato eletto sindaco Guido Di Persio-Marganella della lista Uniti per Corvara con 83 voti che equivalgono al 52,20 per cento.

76 voti, pari al 47,80 per cento invece per Giuseppe Di Marco della lista Progetto Corvara. Sette seggi per Di Persio-Marganella e 3 per Di Marco.