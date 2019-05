Elezioni Comunali Bolognano 2019, risultato e sindaco eletto

È stato completato lo scrutinio delle schede nelle tre sezioni del Comune di Bolognano in provincia di Pescara.

In base ai risultati è stato eletto sindaco Guido Di Bartolomeo della lista "Insieme per un impegno Comune" che ha ottenuto 444 voti pari al 59,84.

298 voti per l'altro candidato, l'ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco che si ferma al 40,16 con 298 preferenze.