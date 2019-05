Elezioni Comunali Pescara, i voti di tutti i 515 candidati in corsa

Terminato lo scrutinio nelle 170 sezioni elettorali di Pescara è tempo di fare i conteggi e vedere i voti conquistati dai 515 candidati al consiglio comunale in corsa suddivisi in 17 liste a sostegno degli 8 candidati sindaco (eletto Carlo Masci).

Questi i voti ottenuti dai singoli consiglieri suddivisi per partito o lista di appartenenza: