Elezioni Pescara, Sclocco: "Pronti ad un'opposizione costruttiva ed intransigente"

Soddisfazione per il risultato ottenuto e massimo impegno in consiglio comunale per far valere le richieste e le aspettative dei cittadini pescaresi. Marinella Sclocco, candidata sindaco per il centrosinistra commenta il secondo posto ottenuto con quasi il 23% dei consensi:

"Il nostro è stato un risultato importante che faremo valere sugli scranni del Consiglio Comunale. I pescaresi sanno quanto io tenga alla mia città. La mia sarà un'opposizione intransigente, dura e dalla parte dei cittadini di ogni quartiere. Auguro buon lavoro a Carlo Masci che ha ben cavalcato l'ondata di destra che ha investito il paese ed è riuscito a coronare un sogno che inseguiva da lungo tempo. Da domani, alla guida dell'opposizione, tornerò a lavorare per il bene della città"