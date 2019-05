Nicola Zingaretti a Pescara per parlare di Europa, ecco quando il segretario del Pd sarà in città

Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd, sarà a Pescara per incontrare gli elettori abruzzesi.

Il numero 1 del partito democratico sarà in città lunedì 20 maggio con appuntamento alle ore 20:30 all'auditorium Flaiano sul lungomare sud.

Zingaretti parlerà di “Una Nuova Europa – le idee del Pd per l’Italia in Europa”.

Sul palco del Flaiano, insieme a lui, saliranno:

Saranno presenti, inoltre, tutti i candidati sindaci abruzzesi del centrosinistra alle amministrative del 26 maggio. Questo quanto spiega il segretario regionale dei Dem, Renzo Di Sabatino:

“Sarà l’occasione per parlare con il Segretario dei progetti del partito per l’Italia del futuro, delle iniziative in programma e di qual è la ricetta del Pd per far tornare il nostro Paese a crescere, a migliorare e a cambiare in maniera più forte e più giusta”.