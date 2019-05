Elezioni Comunali Pescara, ecco chi entrerà in consiglio comunale

Chiuso lo scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative di Pescara ed eletto Carlo Masci sindaco del capoluogo adriatico si delineano anche l'assegnazione dei seggi alle varie liste e la composizione del nuovo consiglio comunale.

Al centrodestra, oltre al seggio per il sindaco, vanno 20 consiglieri mentre all'opposizione spettano 12 scranni.

I 20 seggi della maggioranza di centrodestra saranno così suddivisi:

I 12 seggi dell'opposizione saranno così suddivisi, oltre ai candidati sindaco non eletti Erika Alessandrini, Marinella Sclocco e Carlo Costantini:

Questi i nomi di coloro entreranno in consiglio comunale come eletti:

Lega

Vincenzo D'Incecco;

Marcello Antonelli;

Gianni Santilli;

Adelchi Sulpizio;

Maria Rita Carota;

Maria Luigia Montopolino;

Savatore Di Pino;

Armando Foschi.

Forza Italia

Luigi Albore Mascia;

Manuela Peschi;

Eugenio Seccia;

Claudio Croce;

Roberto Renzetti.

Fratelli d'Italia

Alfredo Cremonese;

Fabrizio Rapposelli;

Massimo Pastore.

Pescara Futura

Adamo Scurti;

Simone D'Angelo.

Udc-Pescara Domani

Massimiliano Pignoli

Amare Pescara

Berardino Fiorilli

Pd

Stefania Catalano;

Giacomo Cuzzi;

Piero Giampietro;

Francesco Pagnanelli.

Movimento 5 Stelle

Giampiero Lettere;

Paolo Sola;

Massimo Di Renzo.

Per Sclocco Sindaco

Mirko Frattarelli

Pescara Città Aperta

Giovanni Di Iacovo

Dalla lettura dei nomi emerge come siano in tanti coloro che riottengono l'elezione come gli assessori uscenti Cuzzi e Di Iacovo, ex assessori della giunta Mascia come Seccia, Fiorilli e Santilli, il presidente del consiglio comunale uscente, Pagnanelli ed ex assessori estromessi dalla giunta Alessandrini come Sulpizio. Ci sono altri candidati che hanno ottenuto nuovamente il seggio nonostante il cambio di fronte come Pignoli e Scurti e altri alla loro prima esperienza come Montopolino, D'Angelo, Sola, Di Renzo e Lettere. Tra gli esclusi, dopo molti anni, l'assessore uscente Gianni Teodoro.