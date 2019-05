Elezioni comunali Pescara 2019, Di Pillo non rieletto: "Sono fiero di quello che ho fatto"

Massimiliano Di Pillo, consigliere comunale uscente del M5S, non è stato rieletto. Entrato in contrasto con i pentastellati durante l'ultima campagna elettorale, aveva deciso di lasciare il Movimento e ricandidarsi appoggiando Carlo Costantini, ma i 150 voti raccolti domenica non gli sono bastati per essere confermato a Palazzo di Città. Questo quanto dichiarato da Di Pillo su Facebook:

"150 volte grazie!!! Anche questa esperienza della mia vita è finita. Dopo 5 anni bellissimi e intensissimi, sono fuori dal consiglio comunale. Sono fiero di quello che ho fatto, e sono anche fiero di chi insieme a me ha provato a dare seguito a un lavoro interrotto con arroganza e presunzione. Adesso mi aspetta un lungo periodo di riflessione e di raccoglimento, la lettura di molti libri lasciati a metà, e nel frattempo attendo con ansia la tre giorni di luglio a Palermo, per ricordare Paolo (Borsellino, ndr) e i suoi angeli. Grazie infinite ai 150 cittadini che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale".