Elezioni comunali Pescara 2019, Berardino Fiorilli rieletto dopo 5 anni di assenza

Carlo Masci ha parlato, senza mezzi termini, di "rivincita". Ma anche Berardino Fiorilli può usare lo stesso termine per commentare il suo ritorno in consiglio comunale.

L'ex vicesindaco di Pescara ai tempi della giunta Mascia, non riconfermato alle urne in occasione delle amministrative 2014, è stato invece premiato dai cittadini nell'ultima tornata elettorale e, come unico esponente di "Amare Pescara", potrà sedere nuovamente tra i banchi della maggioranza.

Fiorilli fu eletto per la prima volta nel 1998, e due anni dopo entrò come assessore nella giunta Pace insieme al futuro sindaco Luigi Albore Mascia.