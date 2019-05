Dopo l'esperienza alle comunali Coalizione Civica diventa un'associazione

Fallita l'esperienza alle ultime elezioni comunali, Coalizione Civica per Pescara non demorde e decide di trasformarsi in associazione politica.

La lista civica che ha sostenuto il candidato sindaco Stefano Civitarese si concentrerà sui temi dell’ambiente urbano, dell'ecologia e, ovviamente, della mobilità sostenibile, promuovendo in maniera incondizionata l'utilizzo delle biciclette e la realizzazione di nuove piste ciclabili, poiché quelle già esistenti vengono ritenute insufficienti.

Entro il mese di giugno verrà organizzata una prima assemblea civica aperta a tutti i cittadini, associazioni, gruppi e formazioni politiche che mostrino interesse a partecipare.

Come si legge in una nota, l’associazione Coalizione Civica per Pescara avrà il compito di "elaborare e praticare progetti per il governo della città e dell’area metropolitana di Pescara".