Elezioni comunali 2019, Carlo Costantini: "Il nostro partito sono i pescaresi"

Prosegue il tour dell'ex parlamentare Carlo Costantini tra le persone, i cittadini, nelle strade, nelle piazze e nei mercati:

"Giorno dopo giorno registro sempre più entusiasmo per la Nuova Pescara. Sto incontrando cittadini in tutte le zone della città, dal centro alle periferie, da Portanuova ai Colli. Con loro mi confronto su ciò che non ha funzionato in questi anni e su ciò di cui ha bisogno la città del futuro che stiamo costruendo insieme. Il nostro partito sono i pescaresi".

Così il candidato sindaco per il polo civico 'Faremo Grande Pescara', che in questi giorni è impegnato in numerosi appuntamenti in tutta la città. Stamattina l'incontro con i commercianti di Portanuova e dei Colli, in serata un altro confronto con i negozianti di Portanuova, mentre domani pomeriggio Costantini parteciperà a un nuovo appuntamento in centro: