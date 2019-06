Montesilvano, De Martinis atteso a Palazzo di Città per l'insediamento ufficiale

Ottavio De Martinis inizia ufficialmente la sua nuova avventura da sindaco di Montesilvano. Domani mattina, venerdì 7 giugno, si svolgerà la cerimonia di proclamazione alla presenza di un Giudice e il protocollo verrà applicato anche per i candidati eletti.

Il nuovo consiglio comunale sarà composto in linea di massima secondo le indicazioni che lo stesso De Martinis ha lasciato intendere nei giorni scorsi. Il nodo sulla composizione della giunta sarà sciolto entro un paio di settimane.

Come previsto dalla Legge, il sindaco ha tempo dieci giorni per convocare il primo consiglio comunale e la data scelta per l'assise dovrebbe essere mercoledì 19 giugno. In quella occasione verrà nominato anche il presidente del consiglio. All'ordine del giorno ci saranno i temi legati al turismo e al decoro urbano.