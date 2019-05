Montesilvano: i consiglieri comunali eletti

Diciassette consiglieri di maggioranza, cinque d'opposizione a Montesilvano. Il verdetto delle urne dopo le elezioni comunali consegna numeri importanti e solidi al neo sindaco Ottavio De Martinis. Fra gli eletti anche il primo cittadino uscente Francesco Maragno in Forza Italia.

Otto consiglieri vanno alla Lega, tre a Forza Italia, due a Fratelli D'Italia, quattro a Montesilvano in Comune per la maggioranza di centrodestra. Quattro consiglieri al Pd e due al M5S per l'opposizione.

Ecco i nomi degli eletti:

Lega

Deborah Comardi

Giuseppe Manganiello

Ernesto De Vincentiis

Barbara Di Giovanni

Corrado Di Battista

Valentina Di Felice

Anthony Aliano

Paola Ballarini

Forza Italia

Francesco Maragno

Lino Ruggero

Valter Cozzi

Fratelli D'Italia

Paolo Di Blasio

Marco Aurelio Forconi

Montesilvano in Comune

Paolo Cilli

Feliciano D'Ignazio

Alessandro Pompei

Alice Amicone

Pd

Enzo Fidanza

Antonio Saccone

Stefano Girosante

Romina Di Costanzo

M5S